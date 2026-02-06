Depremlerin Yıl Dönümünde Eğitim Vurgusu - Son Dakika
Depremlerin Yıl Dönümünde Eğitim Vurgusu

06.02.2026 05:26
Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde eğitimdeki sorumluluğa dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Bizlere düşen bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin üzerinden 3 yılın geçtiğini anımsattı. Tekin, şöyle devam etti:

"O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakarlık, feraset ve dayanışma, bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir.".

Depremlerin üzerinden geçen 3 yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocukları ve gençleri eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen, bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır.

Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yad ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabbim milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin, ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

