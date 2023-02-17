Depremzede çocuklar kendilerine verilen çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi - Son Dakika
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Depremzede çocuklar kendilerine verilen çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi

17.02.2023 16:50

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Köyü'nde gönüllüler tarafından kendilerine oyuncak ve çikolata hediye edilen 2 çocuk, çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Köyü'nde gönüllüler tarafından kendilerine oyuncak ve çikolata hediye edilen 2 çocuk, çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi.

Deprem bölgesindeki başka çocukların da sevindirilmesini isteyen çocuklar, "Abi onlar da başkasına kısmet olsun. Onlara ver." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çocukların videosunu "Umudumuzsunuz Çocuklar" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA
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Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede çocuklar kendilerine verilen çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi - Son Dakika

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