Depremzede Mimarın Yeniden İnşa Mücadelesi

31.01.2026 11:19
Ünzile Çolak, depremde kaybettiği akrabalarının anısını yaşatmak için mahallesini yeniden inşa ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde 8 akrabasını kaybeden 30 yaşındaki mimar Ünzile Çolak, çocukluğunun geçtiği mahallesinin yeniden inşasına yönelik projelerde görev yapıyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ailesiyle depreme yakalanan Çolak, depremden kısa bir süre sonra kentin yeniden inşası için yürütülen çalışmalara destek vermeye başladı.

Çolak, olası afetlerde benzer kayıpların yaşanmaması amacıyla büyüdüğü Doğukent Mahallesi'nin yeniden inşasında görev alıyor.

Doğukent Evleri'nin bulunduğu alanda inşa edilen 10 bin 50 konut ve 809 iş yerinin yapımında görev alan Çolak, depremzedeleri en kısa sürede güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mimar Ünzile Çolak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle birlikte binadan çıkarak güvenli alana geçtiklerini, depremde 8 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Deprem anını unutamadığını belirten Çolak, çocukluğunun geçtiği Doğukent Mahallesi'ni yeniden inşa etmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Depremden sonra bir mimar olarak yeniden inşa sürecinde görev almayı sorumluluk olarak gördüğünü belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinin yeniden inşası gündeme geldiğinde, bir mimar olarak burada görev almalıyım diye düşündüm. Sonrasında Emlak Konut bünyesinde, aktif olarak çocukluğumun da geçtiği bir bölge olan Doğukent Mahallesi'nde deprem konutları ve sosyal çevre inşasında görev alıyorum. Emlak Konut bünyesinde çalışmak çok avantajlı çünkü çok detaylı bakıyoruz, bizim düsturumuz şu, vatandaşlarımıza deprem öncesi yaşamlarını aratmayacak şekilde, başta sağlam, kaliteli, konforlu konutlar ve sosyal çevreler inşa etmek. Bu süreçte de gerçekten gece gündüz, hafta içi hafta sonu, nöbetleşe bir şekilde ekiplerimiz sürekli sahada."

Çalıştığı alanda sık sık anılarını hatırladığını anlatan Çolak, "Benim çocukluğum burada geçti, bu sokaklarda oyunlar oynardık. Yani burayı yeniden inşa etmek hem gerçekten üzücü hem de gurur verici. Geçmişimi düşündüğüm zaman zaman üzülüyorum çünkü burada bir tarih yok oldu ama bir yandan da daha sağlam ve daha iyi proje ortaya çıkıyor. Bu da gurur verici." diye konuştu.

Doğukent Mahallesi'nde inşa edilen konutların sosyal donatı alanlarıyla tasarlandığını belirten Çolak, projede çocuklar ve engelli bireyler için erişilebilir alanlara özel önem verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

