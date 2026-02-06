Depremzede Sürücü Belgesini KDK ile Aldı - Son Dakika
Depremzede Sürücü Belgesini KDK ile Aldı

06.02.2026 11:21
Deprem nedeniyle sürücü belgesi iptal edilen vatandaş, KDK'nın yardımıyla ehliyetine kavuştu.

Sürücü sertifikasını belgeye dönüştürme süresini kaçırdığı için sürücü belgesi iptal edilen depremzede, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle ehliyetine kavuştu.

Malatya'da yaşayan bir vatandaş, 2022'de girdiği ehliyet sınavında başarılı olarak sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Sürücü sertifikasını alan vatandaş, bunu ehliyete dönüştüremeden 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadı.

Deprem nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan vatandaş, bu süreçte sürücü belgesini çıkarmayı unuttu.

Uzun süre sonra nüfus müdürlüğüne giden depremzede, sertifikasını süresi içinde sürücü belgesine dönüştürmediği için ehliyetinin iptal edildiğini öğrendi.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran depremzede, sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi için süre sınırının olduğunu bilmediğini belirtti.

Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet alma süresinin kaldırıldığına işaret eden vatandaş, düzenlemenin, kendisi gibi daha önce süreyi aşmış deprem mağdurlarını kapsamadığını ifade etti.

Deprem sonrası fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini anlatan depremzede, bireysel durumunun istisna olarak değerlendirilerek hakkının iade edilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla temasa geçti. Kurumun girişimleri sonucunda, depremzedenin nüfus müdürlüğüne yeniden başvurmasıyla talebi karşılandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Deprem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
