Depremzedelere 5,1 Milyon Psikososyal Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzedelere 5,1 Milyon Psikososyal Destek

04.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenenlere büyük destek sundu.

AYŞE KARAOSMANOĞLU/EYLÜL AŞKIN AKÇAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda, depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, psikososyal destek hizmetleri, ayni yardımların yönetilmesi, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, genç ve ekonomik olarak desteklenmesi gereken gruplar başta olmak üzere depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik projeler ve çalışmalar yürüttü.

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında bölgede depremden olumsuz etkilenen vatandaşların iyi olma hallerinin sağlanmasına yönelik özelleştirilmiş hizmetler sunuldu.

Depremin ilk anından itibaren bölgede aktif olarak görev yapan psikososyal destek ekiplerince, çadır kentler, geçici barınma merkezleri, konteyner kentler ve hastanelerde psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek, bireysel ve grup görüşmeleri ile sosyal iyileştirme etkinlikleri gibi mesleki müdahaleler yürütüldü, hizmete erişimin güç olduğu bölgelere ise mobil ekipler görevlendirildi.

Bu kapsamda psikososyal destek ekipleri tarafından afetten etkilenenlere yönelik 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Ayrıca Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde depremden etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile "Çocuklar Güvende Ekipleri" aracılığıyla izleme ve takiplerinin yapılmasına ilişkin çalışmalarda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalardan bir diğeri de "ayni yardımların yönetilmesi" oldu.

Bu kapsamda, acil ihtiyaçların ivedilikle karşılanabilmesi amacıyla sahada kurumsal ve bireysel bağışların kabul edildiği ve dağıtımların koordinesinin sağlandığı, 72 ayni bağış deposu hizmete açıldı. Ayrıca kurulan 16 depo ile yurt dışından yapılan ayni bağışların yönlendirilmesi sağlandı.

Öte yandan halihazırda ihtiyaçların karşılanması amacıyla Hatay'da 3, Malatya'da 1 olmak üzere 4 depoya kabul edilen ayni bağışların, afet bölgelerine sevkiyat ve dağıtımı devam ediyor.

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep illerinde kurulan toplam 27 kadın giyim ve bebek bakım çadırı aracılığıyla depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

"Deprem Destek Hattı" ile talepler hızla çözüldü

Bakanlık bünyesinde, depremden toplumun diğer kesimlerine kıyasla daha fazla etkilenen engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik bir kriz masası oluşturuldu.

Ayrıca "Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar için Deprem Destek Hattı"yla iletilen 4 bin 576 talep hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıldı.

66 yatılı bakım kuruluşundan 5 bin 252 engelli ve yaşlı hizmet alıyor

Deprem bölgesindeki Bakanlığa bağlı 66 yatılı bakım kuruluşundan 5 bin 252 engelli ve yaşlı vatandaş hizmet alıyor.

Bu kişilerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'teki kuruluşlarda bulunan 1133'ü engelli ve 533'ü yaşlı olmak üzere 1666 kişi, tedbiren farklı illerdeki bakım kuruluşlarına yerleştirildi.

Bakanlıkta görevli Türk işaret dili tercümanları, farklı STK üyeleri ve gönüllülerin desteğiyle oluşturulan 120 kişilik işaret dili tercümanı ekibi ile işitme engelli depremzedelere uzaktan görüntülü veya birebir çeviri desteği sağlandı.

Bu kapsamda ihtiyaçlarının karşılanması için 2 bin 100'den fazla işitme engelli vatandaşa ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlık hizmeti verildi.

Deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen 330 işitme engelli vatandaş tahliye edilerek farklı şehirlerdeki otel ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.

"Melek Yüzler Mola Evleri" projesi kapsamında 6 mola evi açıldı

Bakanlık ve Down Sendromu Federasyonu işbirliğiyle deprem bölgesinde bulunan özel gereksinimli çocuk ve gençlerin ailelerinin rahatlatılması ve bu bireylere gün içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentlerde nitelikli eğitim ve becerilerine uygun çeşitlendirilmiş olanaklar sunulması amacıyla "Melek Yüzler Mola Evleri" projesi kapsamında da 6 Mola Evi açıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere 5,1 Milyon Psikososyal Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı
Norveç monarşinin devamını seçti Norveç monarşinin devamını seçti
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri Türkiye ve Suudi Arabistan'dan 31 maddelik ortak bildiri
112 yıllık tarihi kulüpte kötü günler bitmiyor 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar 112 yıllık tarihi kulüpte kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:08:13. #7.11#
SON DAKİKA: Depremzedelere 5,1 Milyon Psikososyal Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.