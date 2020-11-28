Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası! - Son Dakika

Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası!

28.11.2020 07:37
Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası!, System.String[]

Ne kadar bol o kadar iyi! Üstelik geçmişi, hatta büyükbabalarımızın stillerini hatırlatanlarsa çok daha havalı... Beğeni ve estetik algılarımızı sürekli değiştirmeyi başaran moda dünyası bu sezon genç stillere retro hırkaları ekliyor.

Ne kadar bol o kadar iyi! Üstelik geçmişi, hatta büyükbabalarımızın stillerini hatırlatanlarsa çok daha havalı... Beğeni ve estetik algılarımızı sürekli değiştirmeyi başaran moda dünyası bu sezon genç stillere retro hırkaları ekliyor. Farklı tarzları ve zıt renkleri bir arada kullanmasıyla ünlü Gucci'nin kreatif direktörü Alessandro Michele düğmeli hırkaları bol denim pantolonlar ve desenli şallarla tamamlıyor. Ferragamo podyumlarında orduya 'selam duran' modeller karşımıza çıkıyor. Marni, deri pantolon ve bol kesimli gömlekleri hırkalarla tamamlarken Hermes kumaş pantolonların üzerine düğmeli ve yama desenli olanları geçiriyor.

STİL ÖNERİLERİ

Daha klasik görünmek için...

En klasik hırka modellerinden biri düğmeli ve V yaka olanlar... Hırkanızla resmi ama aynı zamanda stil sahibi görünmek için düğmelerini kapatarak gömlek ve desenli bir kravatla tamamlayabilirsiniz. Fit kumaş bir pantolon, loafer ve hatta soğuk havalar için fular detayı da oldukça şık. Daha gündelik bir eşleştirme içinse V yakaları, bisiklet yakalı bir tişört ve denim pantolonlarla tamamlayın.

Fark yaratmak için...

Yamalı, etnik desenli hatta ekose hırkalar popüler olduğu kadar iddialı da... Desenli bir hırka tercih ettiğinizde siyah ve beyaz gibi nötr renkte düz bir tişört ve yine düz renkte bir pantolon seçebilirsiniz. Tercihe göre loafer ya da spor ayakkabıyla stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Birkaç beden büyükmüş gibi

Size birkaç beden büyükmüş gibi duran, uzun, retro havalı, bol kalıplı olanlar bir adım öne çıkıyor. Böyle bir hırkayı yüksek moda podyumlarından ilhamla, bol bir denim ya da kargo pantolonla giyebilirsiniz. Böylece retro görünüme modern bir dokunuş katabilirsiniz.

Hem blazer hem hırka

Kumaş blazer ceketlerin resmiyetinden hoşlanmıyor, hırkalarıysa fazla salaş buluyorsanız triko blazer ceketler kurtarıcınız olabilir. Hem iş hem de gündelik kullanım için... Lacivert, siyah ya da gri gibi daha nötr tonlarda bir seçim yaparak hem gömlek ve kumaş pantolonlarla hem de jean ve tişörtlerinizle birçok eşleştirme yapmak mümkün.

HER TARZA UYGUN

V yakalı ve düğmeli hırkalar hem iş hem gündelik kullanım için uygun. GAP, 249.95 lira.

Bol kesimli bu modeli lacivert denim pantolonunuz ve bisiklet yaka, beyaz tişörtünüzle eşleştirin. Zara, 399.95 lira.

Etnik desenli ve bol kesimli bu hırka, tarzıyla fark yaratmak isteyenler için... Mudo, 187.49 lira.

Stil sahibi, genç bir eşleştirme yaratmak için düğmelerini kapatmayın. Trendyolmilla, 99.99 lira.

Tarçın tonları bu sene çok popüler! H&M'e göz atabilirsiniz. 199 lira.

Şal yakalı, uzun ve salaş modelleri tercih edebilirsiniz. Colin's, 99.99 lira.

Marin temalı, çizgili bir modelle tarzınıza farklı dokunuş ekleyebilirsiniz. Altınyıldız Classics, 169.95 lira.

Klasik ve zamansız bu hırkayı Avva'dan seçtik. 179.99 lira.

Mavi'de hem uygun fiyatlı hem de şık bir triko blazer ceket bulduk. 89.99 lira.

Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası!

Estetik, Hermes, Marni, Gucci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası! - Son Dakika Magazin


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