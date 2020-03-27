Dere kenarında mahsur kalan köpek nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de gezindiği dere kenarında suların aniden yükselmesiyle mahsur kalan ve günlerce açlık ve susuzluktan bitap düşen köpek, itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Limonlu Deresi Koçaş mevkisinde bir köpeğin mahsur kaldığı ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Gezinirken derenin karşısına geçen ancak suların yükselmesiyle mahsur kalan köpeğin yerini tespit eden ekipler, önce köpeğin bulunduğu yere yiyecek ve köpek maması attı. Ancak mesafenin uzak olmasından dolayı atılan yiyecekler ulaşmayınca, kurtarma çalışması başlatıldı.



Dereyi halatlar yardımı ile aştılar



Köpeğin bulunduğu noktada iki kol halinde akan dereyi halatlar yardımıyla geçen ekipler, yer yer insan boyunu aşan akıntıyı geçerek köpeğe ulaştı. Günlerdir mahsur kaldığı yerde kendisine uzanacak yardım elini bekleyen köpek, önce bir halata bağlanarak derenin ortasındaki kara parçasına taşındı, ardından itfaiye ekiplerinin kucağına alınarak su borusunun üzerinden kıyıya ulaştırıldı. 'Garip' adı verilen köpek, karnı doyurulduktan sonra serbest bırakıldı. - MERSİN