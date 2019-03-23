Son Dakika Haberleri: Derecik'te PKK'lıların Keşif Amaçlı Gönderdiği 'Drone', Vurularak Düşürüldü

Derecik'te PKK'lıların Keşif Amaçlı Gönderdiği 'Drone', Vurularak Düşürüldü

55 dakika önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince vurularak düşürüldü.

Derecik'te PKK'lıların Keşif Amaçlı Gönderdiği 'Drone', Vurularak Düşürüldü, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince vurularak düşürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Derecik ilçesinde meydana geldi. İlçede konuşlu 34. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince tespit edilerek dronesavar ve silah atışları ile vurularak düşürüldü. İlçenin Koçyiğit Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu yakınında bulunan bir evin bahçesine düşen drone, daha sonra güvenlik korucuları tarafından ateş altına alındı. Drone'un düştüğü bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

PKK, Derecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan PKK'nın Sözde Liderlerine Çağrı: Gelin Adamlarınıza Sahip Çıkın Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 23:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derecik'te PKK'lıların Keşif Amaçlı Gönderdiği 'Drone', Vurularak Düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]