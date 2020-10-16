Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor - Son Dakika

Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor

16.10.2020 16:55
Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerin artmasına yönelik çalışmalar kapsamında Karacasu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama göletinde genişletme çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerin artmasına yönelik çalışmalar kapsamında Karacasu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama göletinde genişletme çalışması başlattı.

Karacasu ilçesine 6 km uzaklıktaki Dereköy Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşların talebine anında yanıt veren ASKİ ekipleri, tarımsal sulama göletinde temizlik, bakım ve genişletme çalışması başlattı. Üreticilerin gelirlerini arttırmak amacıyla yapılan çalışmaya Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sulama göletinden yüzde 25 daha fazla faydalanacağı öğrenildi.

Yapılan çalışmanın mahalle için büyük önem arz ettiğini söyleyen Dereköy Mahalle Muhtarı Erdoğan Özdemir, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne göletimizin büyütülmesi talebinde bulunduk. Talebimize olumlu yönde cevap geldi ve çalışmalar başlatıldı. Özlem başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Daha önce de yolumuzu yapmıştı. Hizmetlerinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, sulama göletinde yapılan genişletme çalışmasıyla birlikte sulama sorununun ortadan kalkacağını söyleyerek çiftçiye verdiği destekten dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor
Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor
Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor
Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor
Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu, Dereköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereköy Mahallesi Sulama Göleti genişletiliyor - Son Dakika


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