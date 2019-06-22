Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen hayvanları itfaiye kurtardı
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Dereye Düşen hayvanları itfaiye kurtardı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dereye Düşen hayvanları itfaiye kurtardı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehhören Mahallesi'nde hayvanlarını otlamaya götüren Mehmet Zengin, bazılarının dereye düştüğünü gördü.
Haber verilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla hayvanları sudan çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Mehmet Zengin, Bafra, Samsun, İtfaiye, Güncel
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