Dereye Düşen hayvanları itfaiye kurtardı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:45 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehhören Mahallesi'nde hayvanlarını otlamaya götüren Mehmet Zengin
, bazılarının dereye düştüğünü gördü.
Haber verilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, vatandaşların da yardımıyla hayvanları sudan çıkardı.
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