Dersim'de Suriye Protestosu

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Suriye'de yaşanan gelişmeler Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş, "Şam Geçici Hükümeti ve ona bağlı cihadist çeteler Rojava'da Kürtlere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Şam rejiminin bu saldırıları, Rojava'da kadınların öncülüğünde, halkın direnişiyle oluşturulan eşitlikçi, demokratik ve özerk yönetime yönelik büyük bir tehdit niteliğindedir" dedi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de yaşanan gelişmeleri protesto etti. Sanat Sokağı'nda yapılan açıklamayı DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş okudu. Son günlerde devam eden çatışmalı ortamdan sivillerin zarar gördüğünü belirten Özcan Ateş şöyle konuştu:

"Şam Geçici Hükümeti ve ona bağlı cihadist çeteler Rojava'da Kürtlere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Şam rejiminin bu saldırıları, Rojava'da kadınların öncülüğünde, halkın direnişiyle oluşturulan eşitlikçi, demokratik ve özerk yönetime yönelik büyük bir tehdit niteliğindedir. Bu saldırılar kadınların özne olduğu bir toplumsal örgütlenmenin hedef alındığı, Kürt halkına savaşın dayatıldığı ve bununla Suriye'nin geleceğine kastedildiği bir saldırganlığı ifade etmektedir. Son günlerde artarak devam eden saldırılar, sivilleri doğrudan hedef almakta, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere onlarca insanın yaşam hakkını ihlal etmektedir. Şam Geçici Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü bu saldırılar, yalnızca Kürt halkına karşı bir şiddet politikası değil, aynı zamanda Suriye'de halkların eşitliği ve bir arada yaşama iradesi temelinde inşa edilmeye çalışılan demokratik çözüm arayışlarına, halkların ortak mücadelesiyle şekillenen Rojava'daki demokratik özerk yönetim deneyimine yönelik bir saldırıdır.

"Kürt halkına yönelik saldırıları ve halkların iradesini yok sayan bu savaş konseptini reddediyoruz"

İktidarın Türkiye'ye yönelik terör tehdidi bahanesiyle Suriye'nin toprak bütünlüğü savunduğunu iddia ederek Suriye'deki azınlıkların haklarını yok sayan Geçici Şam Hükümeti'ni ve cihadist çeteleri desteklemesi kabul edilebilir değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu iddia edenler Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edilmesini toprak bütünlüğüne saldırı olarak görmemesi meselenin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili bir durum olmadığının açık göstergesidir. Rojava'da Kürt halkına yönelik saldırıları, zorla yerinden etme politikalarını ve halkların iradesini yok sayan bu savaş konseptini reddediyoruz."