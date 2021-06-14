Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum

Bakan Koca, korona aşısıyla ilgili müjdeli haberi "Kısa süreli bir ilk" sözleriyle duyurdu

Danimarka-Finlandinya maçında kalbi durup yere yığılan Eriksen, gün gün sağlığına kavuşuyor. Eriksen, kendisine destek olanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.

Danimarkalı yıldız, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum" diye konuştu.

"NEFES ALMIYORDU"

Danimarka doktoru Martin Boesen dünyanın endişeyle izlediği o anları şöyle anlattı: O yere yığılınca hemen bizi çağırdılar. Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu, nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü.