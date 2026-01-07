Destici: ABD’nin Venezuela Operasyonu Hukuksuzdur

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin son Venezuela operasyonu, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı ve eşini bir gece operasyonuyla alıp kendi ülkesine götürmesi ve orada yargılaması asla kabul edilemez. Uluslararası hukuka aykırıdır. Dolayısıyla da uluslararası hukuka aykırı bir şeyi, bir hukuksuzluğa ABD imza atmıştır. Hiçbir devletin başka bir devlete karşı böyle bir girişimde bulunma hakkı da haddi de ve bir hukuku da yoktur bu işin. Onun için ABD'nin bu haydut girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte kaçırılarak ABD'ye götürülmesini şiddetle kınadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın tekrar devlet başkanı seçilmesiyle son dönemlerde attığı adımlarla bir haydut devlet görüntüsü vermeye başlamıştır. Çünkü dünya barışını kim tehdit ediyorsa o haydut devlet diye değerlendirilir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin son Venezuela operasyonu, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı ve eşini bir gece operasyonuyla alıp kendi ülkesine götürmesi ve orada yargılaması asla kabul edilemez. Uluslararası hukuka aykırıdır. Dolayısıyla da uluslararası hukuka aykırı bir şeyi, bir hukuksuzluğa Amerika Birleşik Devletleri imza atmıştır. Hiçbir devletin başka bir devlete karşı böyle bir girişimde bulunma hakkı da haddi de ve bir hukuku da yoktur bu işin. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haydut girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

"ABD'den ve onun haydut başkanı ve yönetiminden dünyaya hayır gelmez"

Gelişmeleri takip eden herkes bilmektedir ki, Venezuela'daki operasyonun tek nedeni çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak için bu ülkenin yeraltı varlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin el koymak istemesinden başka bir şey değildir. Bir yıl önce Kanada'ya 'ABD'nin eyaleti ol' diyen ve gördüğü tepki üzerine Kanada'ya ağır vergiler koyan Danimarka'dan Grönland'ı alacağını son ifade şekliyle Grönland'ı ilhak edeceklerini deklare eden siyaset tarzının dünyaya barış ya da herhangi bir hayır getireceğini zannetmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve onun haydut başkanı ve yönetiminden dünyaya hayır gelmez. Bunu bileceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha görmüş olduk.

"Onlar, sahiplerinin gösterdiği istikamete havlayan köpeklerden farklı değildir"

Peki Türkiye ve Türk milleti olarak biz ne yapacağız? Kimliğimize ve değerlerimize sarılacak, kimliğimizin ve değerlerimizin etrafında birlik olacağız. Ayakta kalmanın, var olmanın başka bir yolu yok. Tabii bu hadisede bazı şeylerin de su üstüne çıktığını gördük. Türkiye düşmanlarının, Türklük düşmanlarının, Türk milletini bölmeye, parçalamaya çalışanların da bunu bir fırsata çevirdiklerini gördük. Yunanistan'ın ya da PKK ve FETÖ trollerinden, Maduro üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan hakaret ve imalarla karşılaşıyoruz. Öncelikle bunların tamamını reddediyor ve muhataplarına iade ediyoruz. Herkes karakterinin gereğini yerine getirmektedir. Hayvanseverlerin incinmemesini istirham ediyorum. Ama onlar sahiplerinin gösterdiği istikamete havlayan köpeklerden farklı değildir."

Destici, enflasyona ve emekli maaşlarına gelen zamma tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim vatandaşımızın gündemini asla terk etmememiz gerekiyor. Sebepsiz zamlar, yüksek faiz, yüksek enflasyon… Şimdi Allah aşkına düşünelim. Enflasyon yüzde 30. Emekli memur maaşı 16 bin 881'di, 18 bin 939 lira oldu. Peki kira artışı ne kadar açıklandı? Yüzde 35. 10 bin liralık bir evde oturan emekliyi düşünelim. 16 bin 881 lira alıyordu, 10 bin lira kira ödüyordu. Geriye 6 bin 881 bin lirası kalıyordu. Bugün, 10 bin lira kira 13 bin 500 lira oldu. 5 bin 419 lira kaldı. Eksilmiş yani.

"Emeklinin bu mağduriyetini giderip hakkını teslim edeceksiniz"

Ekmek fiyatı arttı, et fiyatı arttı, süt fiyatı arttı, otobüs fiyatı arttı, su fiyatı arttı, elektrik fiyatı arttı. Ama emeklinin maaşı düştü. Hesap bu kadar basit. Sayın Maliye Bakanım hesap bu kadar basit. Sayın Çalışma Bakanım hesap bu kadar basit. Bu hesabı yapacaksınız başka hesaba gerek yok. Nerede enflasyon oranında artmış oluyor? Yüzde 30 artış nerede? Birisi bunu bana göstersin. Eksilmiş, eksilmiş. Yani bu zamdan önce elinde 16 bin 881 bir geçiyor. 10 bin kira, 8 bin 939 kalıyor. Şimdi kirası olmuş 13 bin 500 ve eline 5 bin 419 lira kaldı.

Bu kabul edilemez. Biz onun için buna isyan ediyoruz. ve onun için diyoruz ki, 'emeklinin hak kaybı ortadan kaldırılsın'. Nereden bulacaksanız bulacaksınız. Nereden kesecekseniz keseceksiniz. Nereden artıracaksanız artıracaksınız ama emeklinin bu mağduriyetini giderip hakkını teslim edeceksiniz."