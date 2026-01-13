Destici: İran sorununda kendi irademizi korumalıyız - Son Dakika
Destici: İran sorununda kendi irademizi korumalıyız

13.01.2026 15:13
Mustafa Destici, Türkiye'nin İran konusundaki tutumunun emperyalizme karşı irade koruma meselesi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İran'a yönelik baskı, yarın Türkiye'ye yöneltilecek tehdidin provasıdır. Bu yüzden Türkiye'nin İran meselesine bakışı, günübirlik tepkilerle ya da dışarıdan dayatılan ezberlerle şekillenemez. Burada asıl mesele, kimin haklı olduğu değil; hangi devletlerin kendi kararlarını alma iradesini koruyabildiğidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından İran'da iki haftadır süren hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

"İran'da yaşananlar bir 'iç mesele' değil; emperyalizmin bölgeyi yeniden dizayn etme ve İsrail'i rahata kavuşturma hamlesidir. ABD ve müttefikleri, zayıflayan gücünü korumak için Ortadoğu'yu yeniden ateşe atıyor. Türkiye'nin güneyinden Kafkasya'ya, Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanan kuşatma tesadüf değildir. Hedef, bağımsız hareket eden devletleri zayıflatmak ve bölgeyi yeniden paylaşmaktır. Türkiye eski Türkiye değildir. Komşularımızda çıkarılan her yangının dumanı bize ulaşır.

İran'a yönelik baskı, yarın Türkiye'ye yöneltilecek tehdidin provasıdır. Bu yüzden Türkiye'nin İran meselesine bakışı, günübirlik tepkilerle ya da dışarıdan dayatılan ezberlerle şekillenemez. Burada asıl mesele, kimin haklı olduğu değil; hangi devletlerin kendi kararlarını alma iradesini koruyabildiğidir. İran bugün bu iradenin sınandığı cephede duruyor. Unutmayalım: Emperyalist ülkelerle 'denge' adına kurulan her temas, gerçekte olan bitene razı olmayı meşrulaştırır. Bu tür politikalar kısa vadede konfor sağlasa da uzun vadede ülkeyi bağımsızlığından, iradesinden ve manevra kabiliyetinden mahrum bırakan en tehlikeli teslimiyet biçimidir. Türkiye'nin görevi açıktır: Milli egemenliği savunmak, komşuların toprak bütünlüğünü güvence altına alma iradelerini desteklemek ve emperyalist zorbalığa boyun eğmemektir. İran sorunu taraf tutma değil, kendi irademizi koruma meselesidir."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
