Destici: Teröre Müsamaha Yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İster Türkiye'de ister Suriye'de ister Irak'ta olsun, teröre asla müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK ve uzantılarının ne Türkiye'de ne de bölgede barışın tarafı olabileceğini, teröre karşı mücadelenin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Destici, "İster Türkiye'de ister Suriye'de ister Irak'ta olsun, teröre asla müsamaha gösterilemez." açıklamasını yaptı.

Destici, Suriye'nin iç barışını sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak adına Suriye merkezi hükümet ordusunun PKK/YPG/SDG terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonları memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

"Türkmenleri yok sayan hiçbir anayasal düzen meşru değildir"

Fırat'ın batısının terörden arındırılmasının önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Destici, "Hiç sekteye uğratılmaksızın Fırat'ın doğusu da tamamen terörden arındırılmalı, Suriye'de kurulmak istenen terör devleti hayalleri rafa kaldırılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkmenleri yok sayan hiçbir anayasal düzen meşru değildir, kalıcı değildir, istikrar üretmez. Bilakis yeni çatışmaların, yeni vekalet savaşlarının, yeni bölünmelerin zeminini hazırlar." ifadelerini kullanan Destici, bu tür dayatmaların Suriye'yi barışa değil, yeni çatışmalara ve vekalet savaşlarına sürükleyeceğini aktardı.

Destici, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu bir süreçte, ABD, İsrail ve Fransa'nın sahadaki aparatları YPG/SDG üzerinden özellikle Fırat'ın doğusunda kalıcı bir terör koridoru oluşturma peşinde olduğunu belirtti.

Türkmenlerin yok sayıldığı bir Suriye'nin ve ABD-İsrail gölgesinde "Kürt" adı altında inşa edilmek istenen bir garnizon terör devletçiğinin Türkiye'nin bekası açısından ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bu sürece sessiz kalmaması gerektiği görüşünü paylaştı.