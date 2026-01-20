Bayrağımıza yapılan saldırıya ateş püskürdü, talimat verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye sınırında ve Nusaybin'de, terör örgütü yandaşlarının ay yıldızlı Türk bayrağımıza uzanan elleri bir kez daha göstermiştir ki; bu zihniyete ne güvenilir, ne de müzakere edilir. Teröristle masaya oturulmaz, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülür" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. 'Terörsüz Türkiye' süreci adı altında PKK ve uzantılarına güvenilemeyeceğini, terör örgütleriyle müzakere edilemeyeceğini ve bu yöndeki yaklaşımlara başından beri kararlılıkla karşı çıktıklarını vurgulayan Destici, yaşanan saldırılara tepki göstererek, Türk bayrağının yalnızca bir sembol değil, şehitlerin emaneti ve milletin onuru olduğunu ifade etti.

DESTİCİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Destici, "Suriye sınırında ve Nusaybin'de, terör örgütü yandaşlarının ay yıldızlı Türk bayrağımıza uzanan elleri bir kez daha göstermiştir ki; bu zihniyete ne güvenilir ne de müzakere edilir. Teröristle masaya oturulmaz, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülür" ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATLARA BAYRAK TALİMATI

Destici, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine tüm il ve ilçe teşkilatlarına, parti binalarına ve uygun görülen alanlara Türk bayrağı asılması yönünde talimat verdi. Bu talimatın, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bölünmez bütünlüğüne ve teröre karşı kararlı duruşun bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamasını, "Bu bayrak inmeyecek, bu millet diz çökmeyecek" sözleriyle tamamlayan Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde en ufak bir taviz verilmeyeceğini ve milli duruştan asla geri adım atılmayacağını vurguladı.