Destroyer Filmi

Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kız Shelby ile de sorunları olan Erin oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas’ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?
Karyn Kusama’nın yönetmen koltuğunda oturduğu film
de Erin Bell karakterine Nicole Kidman hayat veriyor. Senaryosunu Phil Hay ve Matt Manfredi’nin kaleme aldığı film
in kadrosunda Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Beau Knapp, Bradley Whitford, Toby Kebbell gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Karyn KusamaSenaryo:
Matt Manfredi, Phil HayOyuncular:
Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Scoot McNairy, Bradley Whitford, Toby Huss, James Jordan, Beau Knapp , Jade Pettyjohn, Shamier Anderson , Zach Villa, Natalia Cordova-Buckley, Colby French , Kelvin Han Yee, Joseph Fatu, Cuete Yeska, Doug Simpson, Kale Clauson, Jan Hoag, Peter Vasquez, Mickey O'Hagan, McCabe Slye, Brandon Morales, Chido Nwokocha, Cecily Breaux, Kenley Smyth, Jay Hieron, Dan Southworth, Brett Easton, Chris Fiore, Justin Rivera, Alex Marshall-BrownFilmin Türü:
PolisiyeOrijinal Adı:
DestroyerYapımcı Firma:
30WestYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
121 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
15.02.2019Destroyer Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.