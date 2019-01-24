Son Dakika Haberleri: Destroyer Filmi

Destroyer Filmi

1 saat önce

Destroyer filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Destroyer filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kız Shelby ile de sorunları olan Erin oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas’ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?

Karyn Kusama’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Erin Bell karakterine Nicole Kidman hayat veriyor. Senaryosunu Phil Hay ve Matt Manfredi’nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Beau Knapp, Bradley Whitford, Toby Kebbell gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Karyn Kusama
Senaryo: Matt Manfredi, Phil Hay
Oyuncular: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Scoot McNairy, Bradley Whitford, Toby Huss, James Jordan, Beau Knapp , Jade Pettyjohn, Shamier Anderson , Zach Villa, Natalia Cordova-Buckley, Colby French , Kelvin Han Yee, Joseph Fatu, Cuete Yeska, Doug Simpson, Kale Clauson, Jan Hoag, Peter Vasquez, Mickey O'Hagan, McCabe Slye, Brandon Morales, Chido Nwokocha, Cecily Breaux, Kenley Smyth, Jay Hieron, Dan Southworth, Brett Easton, Chris Fiore, Justin Rivera, Alex Marshall-Brown
Filmin Türü: Polisiye
Orijinal Adı: Destroyer
Yapımcı Firma: 30West
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Polis, Los Angeles, Genç, Sinema
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