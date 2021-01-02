DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan "Kitabımın Sesi Ol" projesine çağrı - Son Dakika

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan "Kitabımın Sesi Ol" projesine çağrı

02.01.2021 10:21
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde başlatılan "Kitabımın Sesi Ol" projesine katılmaları için öğrencilere çağrıda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde başlatılan "Kitabımın Sesi Ol" projesine katılmaları için öğrencilere çağrıda bulundu.

Rektör Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında kitapların görme engelli kullanıcılar için sesli olarak kaydedildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin erişilebilirlik yılı ilan edilmesiyle çalışma başlattıklarını aktaran Hotar, kütüphane bünyesindeki seslendirilmiş yayın sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hotar, projeye destek veren gönüllülere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin okudukları kitapların ses kayıtlarını kütüphanemizle paylaşarak arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara destek olmalarını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde bugüne kadar 78 gönüllünün salgın sürecinin getirdiği zorluklara rağmen aktif olarak kitap seslendirdiğine işaret eden Hotar, şunları kaydetti:

"Görme engelli öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın günümüz ses teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını ve sesli kitap altyapımızı geliştirmeyi hedefledik. Aradan geçen 6 ayda gönüllülerimiz, uygun teknik koşulların bulunduğu ev ortamlarında ve kütüphanemizde kitapları okuyarak projemize ciddi bir destek verdiler."

Küresel salgın nedeniyle hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Rektör Hotar, açıklamasında, "Yeni yılda öğrencilerimizin daha çok kitap okumalarını, okudukları kitapların ses kaydını alarak projemize destek olmalarını arzuluyoruz. Bu sayede hem görme engelli arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayabilirler hem de evde geçirdikleri günlerde üniversitemize anlamlı bir katkı sunmuş olurlar." ifadelerine yer verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Görme Engelli, Nükhet Hotar, Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan 'Kitabımın Sesi Ol' projesine çağrı - Son Dakika


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