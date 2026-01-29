Deutsche Bank 2025'te Karını İki Katına Çıkardı - Son Dakika
Deutsche Bank 2025'te Karını İki Katına Çıkardı

29.01.2026 15:16
Deutsche Bank, 2025'te net karını yüzde 127 artırarak 6,12 milyar avroya çıkardığını açıkladı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2025'te net karını bir önceki yıla göre iki kattan fazla artırarak 6,12 milyar avroya çıkardı.

Deutsche Bank, 2025'in son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre bankanın geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 32,1 milyar avroya yükseldi. Bankanın geçen yıl hissedarlara atfedilebilir net karı yüzde 127 artarak 6,12 milyar avroya çıktı. Bu rakam, analistlerin 5,94 milyar avroluk beklentilerinin üzerinde kaldı.

Bankanın yatırım bankacılığı biriminin geliri, geçen yıl yüzde 9 artışla 11,5 milyar avroya yükseldi. Deutsche Bank'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 7,7 milyar avro oldu.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 337 milyon avro olan net kar ise geçen yılın son çeyreğinde 1,6 milyar avroya yükseldi.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2025 için tüm finansal hedeflerimize ulaştık." ifadesini kullandı.

Deutsche Bank ve "kara para aklama" iddiaları

Öte yandan, dün Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin şubelerinde Alman yetkililer tarafından "kara para aklama" şüphesiyle arama yapıldı.

Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, Alman savcıların kara para aklama şüphesiyle 2013 ile 2018 yılları arasındaki işlemleri incelediği bildirildi.

Deutsche Bank, kara para aklama faaliyetlerini yeterince incelemediği ve şüpheli işlem raporlarını geç sunduğu iddialarıyla Alman denetim otoritelerinin markajında kalmaya devam ediyor.

Nisan 2022'de de benzer bir operasyonla karşılaşan bankaya, Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) tarafından kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki ilerlemeyi izlemek üzere geçici bir özel temsilci atanmıştı.

Atama kararı, bankanın finansal güvenlik protokollerindeki aksaklıkları giderme sürecini yerinde denetlemeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

