Deutsche Bank\'tan altın için iyimser tahmin: Yüzde 15 yükseliş bekleniyor!

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Deutsche Bank, değerli metaldeki yükselişin henüz sona ermediği görüşünde.

Banka tarafından hazırlanan analizde, altının Ağustos 2024'te başlayan "patlayıcı" yükseliş dönemini sürdürdüğü belirtildi. Deutsche Bank'ın modelleri, altının yıl sonunda ons başına yaklaşık 4 bin 700 dolar seviyesinde adil değere ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu beklenti, bankanın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı 4 bin 600 dolarlık tahminin de üzerinde bulunuyor.

Altın için pozitif beklenti

Bankacılık devi, piyasadaki son düzeltmenin büyük ölçüde tamamlandığını ve altının yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyelerinde dip oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Analize göre merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi ve küresel makroekonomik koşullar, değerli metalin uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam ediyor. Deutsche Bank, bu unsurların etkisiyle altındaki genel görünümün uzun vadede pozitif kalmayı sürdürdüğünü değerlendiriyor.