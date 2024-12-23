Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu

Otomobil

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Japon yayın kuruluşu NHK'nın kimliği açıklanmayan bir kişiye dayandırdığı haberine göre, Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. Pazartesi günü görüşmelere başladıktan sonra Haziran ayında iki şirketin birleşmesine ilişkin bir anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

Her iki otomobil üreticisinin de Pazartesi günü yönetim kurulu toplantıları yapacağı ve ardından bir basın brifingi düzenleyeceği belirtildi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ BİRLEŞME ŞART OLDU

İki şirket, özellikle Nissan'ın finansal bir dönüşe ihtiyaç duyması nedeniyle, bir sermaye birleşmesi veya bir holding şirketi kurulması üzerinde duruyordu. ABD ve Çin'de düşen satışlar ve kâr, şirketi işten çıkarmalara, üretim kapasitesini azaltmaya ve yıllık kâr görünümünü yüzde 70 oranında düşürmeye zorladı.

Görüşmeler başlangıçta Foxconn olarak da bilinen Tayvanlı üretici Hon Hai Precision Industry Co'nun Nissan'ı satın almakla ilgilendiğini ifade etmesiyle karmaşık bir hal aldı. Ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kişi geçen hafta yaptığı açıklamada, iPhone üreticisinin iki Japon şirket arasındaki görüşmelerin nasıl gelişeceğini görmek için şimdilik arayışını durdurduğunu söyledi.