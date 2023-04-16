Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı

16.04.2023 10:33

Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı Kış uykusuna yatmayan ayılar Kadırga Yaylası'ndaki çok sayıda eve girerek yiyecek aradı Ayı ile arkadaşı tilki yayla evine yerleştirilen fotokapana yakalandı Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin...

Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı

Kış uykusuna yatmayan ayılar Kadırga Yaylası'ndaki çok sayıda eve girerek yiyecek aradı

Ayı ile arkadaşı tilki yayla evine yerleştirilen fotokapana yakalandı

TRABZON - Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin 300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası'nda girilmedik yayla evi bırakmadı. Yayla evlerinin kapılarını ve pencerelerini pençeleri ile parçalayan dev ayı, aynı eve ikinci defa girince o anlar Fotokapan kamerasına yansıdı. Ayının girdiği evlere çevredeki aç tilkilerin de girdiği ve onların da yiyecek aradığı görüntülere yansıdı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki yayla evlerine ayıların dadandığı duyunca kar ve zorlu kış şartlarına rağmen Ocak ayından yaylaya çıkmıştı. Halcı, geçen sürede ayıların yayla evlerine girmesini sürdürmesi üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden yaylanın yolunu tuttu. Karlı yollara ve zor şartlara rağmen yaylaya tekrar çıkmayı başaran Halcı, yayla evinin tekrar ayılar tarafından girildiğini ve evine ve çevredeki onlarca yayla evine ayıların zarar verdiğini gördü. Halcı, yayladan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapan görüntülerini izlediğinde ise 4 ay önce evine giren dev ayının yine yiyecek bulmak için evine girdiğini bu kez ayının yalnız olmadığını ardından da bir aç tilkinin evine girdiği gördü. O anlar fotokapan kameralarına yansıdı.

Yaylada ayıların zarar verdiği evleri de tek tek gezen Halcı, ayının bir yayla evinin pencerelerini koruyan korkulukları parçalayıp camı kırarak içeri girdiğini belirterek "Her yeri parçalamış dağıtmış. Bir şişe zeytinyağını içmiş. Fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş. Muhtemelen 2 taneymişler" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Alişan "Millet İttifakı kazanırsa, Türk vatandaşlığından beni çıkarın" dediği iddiasına ateş püskürdü
11:30 Dünyaca ünlü futbolcu Immobile trafik kazası geçirdi! Arabasının son hali vahameti gözler önüne serdi
11:17 Rekabet Kurumu'ndan "kırmızı et" açıklaması: Kanunu ihlal edenlere cirolarının yüzde 10'u kadar para cezası yolda
11:11 İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek
11:00 Erden Timur'dan takıma çılgın prim! Rakamı duyan futbolcular keyiften dört köşe oldu
10:47 Cinnet getiren emekli polis, karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu
10:44 Fenerbahçe'ye verilen penaltı ortalığı fena karıştırdı! Hakem yorumcuları çılgına döndü
10:42 İMECE, Yunanistan'da bir numaralı gündem! Uydunun kamera özelliklerini öve öve bitiremediler
10:31 Son Dakika: Van'da 1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:26 Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kızılay yorumuna dikkat çeken paylaşım: Neden yorgan hala pireli?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 12:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dev ayı 4 aydır yaylada girilmedik ev bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement