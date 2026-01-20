Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye\'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
20.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında dev ilaç şirketi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da bulunuyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut, sosyal medya fenomeni Burak Hancı ve Abdullah Gençal gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer 3 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

ABDİ İBRAHİM'İN VARİSİ GÖZALTINDA

İbrahim Barut'un, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda şirket bünyesinde Tüketici Sağlığı Ürünleri Yönetici Direktörü unvanıyla görev yaptığı belirtildi. Barut'un, Abdi İbrahim'in yönetim kadrosunda aktif bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

Şirket kaynaklarına göre Barut, kurumsal stratejilerin geliştirilmesi sürecinde ve tüketici sağlığı ürünleri portföyünün büyütülmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Gözaltı sürecine ilişkin resmi makamlardan ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
İbrahim Barut
Dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
İbrahim Barut

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • çiüçiü çiüçiü:
    insan sağlığı bunlaramı emanet 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:59:45. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.