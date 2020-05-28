Dev stadyumda cuma namazı hazırlığı başladı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan camiler yarın cuma namazıyla toplu halde ibadete açılacak. Camilerin yanı sıra stadyumlar ve açık alanlarda da cuma namazı kılınacak. Bu kapsamda Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Stadyumunda cuma namazı hazırlıkları başladı. Ekipler şeritler çekerek kıble ve sosyal mesafe kurallarını belirledi.

İstanbul'da cuma namazı kalınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı camilerin yanı sıra bazı ilçelerde stadyumlarda, meydanlarda, pazar yerlerinde, otopark gibi açık alanlarda da kılınacak. Öte yandan birçok ilçede açık alanlarda ve camilerde cuma namazı için hazırlıkları tamamlandı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumunda cuma namazı hazırlıkları başladı. Ekipler şeritler çekerek kıble ve sosyal mesafe kurallarını belirledi. Öte yandan caminin içerisinde belediye ekipleri tarafından dezenfektan çalışması yapıldı. Çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.

(Volkan Kayalar- Tuncer Cengiz/İHA)