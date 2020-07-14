Develi'de 'Engelsiz Park' için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Develi'de 'Engelsiz Park' için çalışmalara başlandı

Develi Belediyesinin Yeni Mahalle Taybaba Caddesi üzerinde 7 bin 400 metrekarelik alanda yapacağı ve Develi'nin en büyük parkı olacak olan Engelsiz Park için çalışmalara hız verildi.

Develi Belediyesinin Yeni Mahalle Taybaba Caddesi üzerinde 7 bin 400 metrekarelik alanda yapacağı ve Develi'nin en büyük parkı olacak olan Engelsiz Park için çalışmalara hız verildi.

Özellikle dezavantajlı çocukların rahatlıkla kullanabileceği şekilde parkın dizayn edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Çocuklar için hem açık oyun alanı hem de kapalı sosyal alanın bulunacağı parkımızda aydınlatma ve sulama faaliyetleri ise akıllı sistemle hizmet verecek. Spor alanları, koşu ve bisiklet yolunun olacağı parkta, yavrularımız eğlenirken aileleri de yapılacak kamelyalar, dinlenme bölümleri ve yeşil alanlarda hoş vakit geçirebilecekler. En kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız parkımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Yeni Mahalle, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Develi'de 'Engelsiz Park' için çalışmalara başlandı - Son Dakika
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