Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Kaymakam Murat Duru başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Duru, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin ülkenin beka meselesi olduğunu, bütün kurum ve kuruluşların üzerilerine düşen sorumlulukları titizlikle yürütmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucu ve bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Duru, şöyle devam etti:

"İlçemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da yaptığımız planlamalar ve aldığımız kararlar doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşlarımızla, adliyemizle, yerel yönetim birimi organlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Develimizin güzel insanları hemşehrilerimle beraber en etkin ve tesirli bir şekilde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Allah göstermesin velev ki uyuşturucu bataklığına bulaşmış gençlerimizin rehabilitasyon ve tedavisi için de devletimizin bütün kurumlarını harekete geçireceğiz."

Toplantıya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.