Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Kaymakam Murat Duru başkanlığında gerçekleştirildi.

Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Kaymakam Murat Duru başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Duru, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin ülkenin beka meselesi olduğunu, bütün kurum ve kuruluşların üzerilerine düşen sorumlulukları titizlikle yürütmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucu ve bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Duru, şöyle devam etti:

"İlçemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da yaptığımız planlamalar ve aldığımız kararlar doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşlarımızla, adliyemizle, yerel yönetim birimi organlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Develimizin güzel insanları hemşehrilerimle beraber en etkin ve tesirli bir şekilde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Allah göstermesin velev ki uyuşturucu bataklığına bulaşmış gençlerimizin rehabilitasyon ve tedavisi için de devletimizin bütün kurumlarını harekete geçireceğiz."

Toplantıya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Murat Duru, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]