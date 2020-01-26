Develi'den Elazığ'a geçmiş olsun

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Elazığ depremi unutulmadı, depremzedelere selam gönderildi.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme 17.hafta maçında Develispor ile Kayseri Demirspor karşılaştı. Develi İlçe stadında oynanan müsabaka öncesinde her iki takım da sahaya "Geçmiş olsun Elazığ. Kalbimizde dualarımızda sizinle" yazılı pankart ile çıktılar. - KAYSERİ