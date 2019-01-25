Devler Timo Werner'in Peşinde
2 saat önce
Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Timo Werner'e Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG'in talip olduğu öne sürüldü.
Gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Timo Werner
'e Liverpool
, Barcelona
, Real Madrid
ve PSG'in talip olduğu öne sürüldü. Almanya
Bundesliga'da RB Leipzig
forması giyen ve büyük gelecek vadeden Timo Werner'e dev kulüpler talip oldu. Bild
gazetesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool, Barcelona, Real Madrid ve PSG'nin ilgilendiği ve yakın zamanda bu takımlardan birine transfer olacağı iddia edildi. Timo Werner, bu sezon RB Leipzig ile 18 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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