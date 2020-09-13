Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor - Son Dakika

Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla devletin Bursa'daki imarlı 2 arsa ve tarla ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla devletin Bursa'daki imarlı 2 arsa ve tarla ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Çevre Otoyolu'nun yakınındaki devletin çifte yeri, toplam 10 milyon 936 bin 500 TL taban bedel üzerinden, satılmak üzere ilana alındı.

Osmangazi ilçesi, Demirtaş Dumlupınar'a kayıtlı olan 2 bin 695 metrekare arsaya 5 milyon 390 bin 500 TL ve 8 bin 531 metrekare tarlaya 5 milyon 546 bin TL değer konuldu.

İhalelere katılabilmek için arsada 539 bin 50 ve tarlada 554 bin 600 TL tutarlarında, geçici teminat yatırılması isteniyor. Yürürlükteki 1/1000 ölçekteki uygulama imar planına göre, arsa; 'konut dışı kentsel çalışma alanı' kapsamında bulunuyor. Yürürlükteki 1/5000 ölçekteki nazım imar planına göre, tarla; hektar başına 50 kişi nüfus yoğunluğuna dayalı olarak, öneri 'konut alanı' tanımı taşıyor.

Söz konusu satış ihaleleri, açık teklif alma yöntemine dayalı olarak, 29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

İhale programı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü'nde düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde, Hazine'ye ait yer satışlarında, 2 yıl vadeli taksitlendirme, KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi'nden 5 yıl muafiyet olduğu belirtiliyor. - BURSA

Türk Lirası, Milli, Emlak, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor - Son Dakika Ekonomi

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