Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Samsun'da başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çeşitli kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinliğe liseli ve üniversiteli gençler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendiriliyor.

AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Vali Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve çeşitli kurumların temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Başar, AA muhabirine, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 7'nci ayağının Samsun'da yapıldığını söyledi.

Etkinliğin geçen yıl aralık ayında başladığını hatırlatan Başar, "İlk olarak Ankara'da, daha sonra Konya, Adana, Antalya, Gaziantep, Kayseri'de yaptığımız organizasyonlarla yaklaşık 250 bin gençle birebir teması sağlamış olduk. İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin, gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon ve burs gibi teşvikleri kendilerine birebir anlatmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Böylelikle gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletin hangi imkanı ile neler yapabilirler, onunla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başar, etkinlikte devletin 40'a yakın kurum ve kuruluşunun bulunduğuna işaret ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından İçişleri Bakanlığımıza tüm bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızın uzman ekipleri gençlerimizi hazır şekilde beklemektedir. Samsun ve çevre illerde yaşayan gençlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Etkinliği inşallah 13 şehir gezdikten sonra tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz 1 milyon gencimize ulaşmak." diye konuştu.

Vali Dağlı ise Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin, hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ile onlara hibe desteği sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdiğini aktardı.

Kurumlara ait stantlarda tanıtım yapıldığını dile getiren Dağlı, "İki gün sürecek etkinlik boyunca gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunulacak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim gibi alanlardaki faaliyetler ve başarı öykülerinin yanı sıra sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlanacak. Tüm üniversite öğrencilerimizin ve Samsunluların mutlaka bu etkinliği ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi.