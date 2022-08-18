Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan 50 dakikalık tiyatro oyunu 25 Ağustos akşamı 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.