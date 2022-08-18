"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek - Son Dakika
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"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek

18.08.2022 16:10
"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan 50 dakikalık tiyatro oyunu 25 Ağustos akşamı 20.30'da başlayacak.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununda, meddah rolünde Sezai Yılmaz yer alıyor.

Oyun, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmesinde ücretsiz sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek - Son Dakika
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