Devrek Bastonpark Kitap Fuarı Açıldı

07.02.2026 17:13
Devrek'te düzenlenen kitap fuarında, kitaplar ve yöresel ürünler tanıtıldı. Katılım yoğun.

Zonguldak'ta "Devrek Bastonpark Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Devrek Belediyesi tarafından Bastonpark Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen fuarda, katılımcılar kitapları incelemenin yanı sıra yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek bilgi aldı.

Açılış töreninde konuşan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, ilçede 3 bin yıllık kadim geçmiş olduğunu belirterek, "Baston, baklava, ekmek, kömeç, simit var. Bunlarla ilçeyi kalkındırabiliriz. Belediye olarak çok iş yapıyoruz. En çok da sosyal faaliyetlere yer veriyoruz, kültürel faaliyetlere yer vermeye, Devrek'in adını duyurmaya çalışıyoruz. Fuara katılım oldukça yoğun." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise fuarın uzun yıllar devam etmesini dileyerek, şöyle konuştu:

"Kitap deyince akla ilk sayfalar, kelimeler, heceler gelir ama bunun insan ruhuna dokunan yanları vardır. Geçmişi bize anlatır ve zihnimizde bugünü yorumlarız. Geleceğe ışık tutar ve geleceğimize yön çizeriz. Toplum olarak okuma alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ebeveyn olarak evlatlarımızla her akşam kitap okumanızı özellikle rica ediyorum. Teknoloji birçok alanda bizleri kör de edebiliyor. Onun için aile olarak kitap okumaya zaman ayıralım."

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in de konuşma yaptığı fuarda, Başkan Ulupınar Memiş'e Devrek bastonu hediye etti.

Memiş, daha sonra kitaplarını okuyucular için imzaladı.

Bilimden ekonomiye, edebiyattan çocuk kitaplarına birçok eser ve yazarın okurlarla buluşacağı fuar, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

