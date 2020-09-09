Devrek Belediyesinde toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı - Son Dakika

Devrek Belediyesi, Belediye Şirketinde çalışan 215 personeli ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmelerine başladı.

Devrek Belediye Şirketinde çalışan 92 personelle görüşülmeye başlanan Toplu Sözleşmeye 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile geçici sağlanan 123 personel de dahil edildi.

Belediye İş Şube Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar, "696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile geçişi sağlanan 123 personelimizi de Yüksek Hakem Kurulu'nun verdiği kararları bittiği için 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren çıkartarak yetkili sendikadan yetki aldık ve böylece bu kardeşlerimizi de görüşmelere dahil ettik." diye konuştu.

Devrek Belediyesinde toplam 215 personeli ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Şube Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar, Şube Disiplin Kurulu Üyesi Aytekin Müfettişoğlu arasında başlamış oldu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hakkın, hukukun, emeğin ve alın teri dökenin yanında olan bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 215 personelimizi ilgilendiren bu görüşmelerimizle hayırlı bir döneme girdik. Çalışan kardeşlerimize daha iyi şartlarda daha iyi imkan sunmak için yola çıktık. Görüşmelerin sonucunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ile diğer yöneticiler hazırladıkları toplu sözleşme taslağını başkanlığa sundu. Görüşmeler için de 22 Eylül 2020 tarihine gün alındı. - ZONGULDAK