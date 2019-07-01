Son Dakika Haberleri: Devrekani'de Anne ve Çocuk Şenliği'ne ailelerden yoğun ilgi
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Devrekani'de Anne ve Çocuk Şenliği'ne ailelerden yoğun ilgi

1 saat önce

Devrekani Belediyesi ile AK Parti Devrekani İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından müşterek düzenlenen Anne ve Çocuk Şenliğine ilçede ikamet eden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Devrekani'de Anne ve Çocuk Şenliği'ne ailelerden yoğun ilgi, System.String[]
Devrekani Belediyesi ile AK Parti Devrekani İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından müşterek düzenlenen Anne ve Çocuk Şenliğine ilçede ikamet eden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Devrekani'de Bıdık Çayırı Mevkiinde gerçekleştirilen Anne ve Çocuk Şenliğine ilçede ikamet eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte yoğun katılım gösterdi. Ayrıca şenliği TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş'ta katıldı.

Annelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yerel sanatçılar tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şenlik, çeşitli yarışma ve oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çuval yarışları, kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca, kitap taşıma ve iple çekme gibi yarışmalarla anneler ve çocuklar eğlendi.

Aileler evlerinden getirdikleri yiyeceklerle festival alanında piknik yaptı.

Şenliğe ev sahipliği yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Tufan Kaya, şenliğe katılan davetlileri ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

Çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren aileler, kendilerine bu fırsatları sunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neslihan Tufan Kaya'ya teşekkür ettiler. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Devrekani, AK Parti, Anne, Güncel
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