Son Dakika Haberleri: Devrik Lideri Beşi, darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Devrik Lideri Beşi, darbeden sonra ilk kez görüntülendi

35 dakika önce

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından sonra ilk kez görüntülendi.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından sonra ilk kez görüntülendi. Sudan halkının aylar süren protestoları sonrasında Nisan ayında askeri darbe ile iktidardan indirilen Ömer el Beşir başkent Hartum'daki yüksek güvenlikli Kobar Cezaevi'nden güvenlik güçleri eşliğinde yöneltilen yolsuzluk suçlamaları için başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa götürülürken görüntülendi. Güvenlik görevlileri tarafından hapishaneden alınan 75 yaşındaki eski liderin, geleneksel beyaz elbiseler giydiği ve türban taktığı gözlendi. Sudan'da gerçekleştirilen darbe sonrasında Beşir'in evini arayan askeri istihbarat güçleri, Amerikan Doları, Euro ve Sudan Sterlini ile dolu bavullar ele geçirmişti. Savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve El Beşir'in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı. Ömer el Beşir hakkında aynı zamanda ülkenin batısındaki Darfur Bölgesi'nde soykırım suçu işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı bulunuyor.
(İHA)
Devrik Lideri Beşi, darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Sudan, Ömer El Beşir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi İsmail Küçükkaya'nın programını izleyen Armağan Çağlayan'dan ilginç Fatih Portakal yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrik Lideri Beşi, darbeden sonra ilk kez görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]