Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

04.03.2022 16:50
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkan traktör devrildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkan traktör devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Demiraçma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Obuz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Sürücü, ters dönen traktör altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Obuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Kocaali, Sakarya, Traktör, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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