Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü  Mehmet Kılıç (61), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Gürbaşak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Mehmet Kılıç yönetimindeki 27 N 2576 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Kılıç, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kılıç'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
Nizip, Mehmet Kılıç, Gaziantep, Güncel
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