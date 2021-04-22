Devrilen traktörünün altında can verdi - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kaya yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kaya, traktörün altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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