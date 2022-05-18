DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Son Dakika
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DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

18.05.2022 15:28

ADIYAMAN'da, devrilen traktörünün altında kalan Abdulhamit İçli (43), yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN'da, devrilen traktörünün altında kalan Abdulhamit İçli (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Abdulhamit İçli'nin kontrolünü kaybetti 02 FZ 205 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan İçli ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhamit İçli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Abdulhamit İçli'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra kılınan cenaze namazıyla Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)

DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ
DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ
DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ
DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

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Devrilen traktörün sürücüsü öldü Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

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