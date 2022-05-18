DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, devrilen traktörünün altında kalan Abdulhamit İçli (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Abdulhamit İçli'nin kontrolünü kaybetti 02 FZ 205 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan İçli ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhamit İçli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Abdulhamit İçli'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra kılınan cenaze namazıyla Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)