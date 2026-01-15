Deyr Hafir'de YPG/SDG'den Sivillere Tahliye Engeli

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir kenti sakinleri, terör örgütünün kent sakinlerinin bölgeden tahliyesine izin vermediğini, çıkmaya çalışanları vurmakla tehdit ettiğini söyledi.

AA muhabirinin kent sakinlerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler Halep'in doğusundaki Deyr Hafir çıkışındaki kontrol noktasında kentten çıkmak isteyenleri engelliyor.

Deyr Hafir sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir Suriyeli sivil, kent çıkışındaki kontrol noktasında durdurulduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Kontrol noktasında durdurulduk ve geçemeyeceğimizi söylediler. Kadınları ve çocukları Halep'e göndereceğimi, kendimin Deyr Hafir'de kalacağımı söyledim. Allah'a yemin ederim ki, geçmemize izin vermediler."

Deyr Hafir sakini bir diğer sivil de, YPG/SDG'li teröristlerin "bariyerler kaldırılmadan geçişe izin vermeyeceğiz, yol mayınlı ve giden sorumluluğu kendi alır" diyerek geçişleri engellediğini aktardı.

Suriye ordu yetkilileri de, terör örgütünün bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin çıkışını silah zoruyla engellediğini bildirmişti.