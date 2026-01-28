Dezenformasyon İle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dezenformasyon İle Mücadele

Dezenformasyon İle Mücadele
28.01.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMM, Türk Deniz Kuvvetleri gemi iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türkiye, dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olup, aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamaları; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütülmektedir. Ülkemiz, savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyle yerli ve milli üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine taşırken ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere yönelik savunma sanayi iş birlikleri, milli güvenliği zafiyete uğratmadan ve stratejik hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmektedir. Bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askeri gemi ihracatı gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi haline geldiğini de ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayii hedeflerimize yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Dezenformasyon, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyon İle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:13:54. #7.11#
SON DAKİKA: Dezenformasyon İle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.