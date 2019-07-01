Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar

1 saat önce

Amerikan donanması, savaş sahasındaki askerlerin düşman drone'larını yok edebilmelerini sağlayan yeni lazer silahı test ediyor.

DHA DIŞ - Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar, System.String[]
Amerikan donanması, savaş sahasındaki askerlerin düşman drone'larını yok edebilmelerini sağlayan yeni lazer silahı test ediyor.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 'Kompakt Lazer Silah Sistemleri' (ClaWS) adı verilen lazer silahın, karadaki askerlerin kullanması için Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından onayı çıktı.
ClaWS yüzlerce metre uzaklıktaki insansız hava araçlarını hedef alarak düşürebiliyor veya bombalayarak infilak ettirebiliyor.
Lazer silahların, geleneksel ateş eden silahlara göre çok daha düşük maliyetli olduğu ve karadan donanmaları hedefleyen drone'lara karşı daha etkili bir savunma aracı olduğu belirtildi.
Habere göre anti balistik lazer silahlar, arazideki başarılı denemelerin ardından savaş jetlerine eklenecek.
Dünyanın en büyük silah üreticilerinden Lockheed Martin tarafından yapılan lazerler, denizdeki botları ve küçük insansız hava araçlarını hedef alarak batırabiliyor.
Gazete, Amerikan ordusu ve donanmasının lazer silahları geliştirmeye yönelik çalışmaları olduğuna dikkat çekerken ordudaki uçakların da 2020 yılına kadar ünlü bilim kurgu filmi 'Yıldız Savaşları (Star Wars)' tarzındaki ekipmanlara sahip olacağını yazdı.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
The Sun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:39:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]