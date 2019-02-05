Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Eğitim Uçağı Park Halindeki Aracın Üzerine Böyle Düştü

Dha Dış – Eğitim Uçağı Park Halindeki Aracın Üzerine Böyle Düştü

15 dakika önce

– Peru Hava Kuvvetleri'ne (FAP) ait bir eğitim uçağı, cadde üzerinde park etmiş bir aracın üzerine düştü.

Dha Dış – Eğitim Uçağı Park Halindeki Aracın Üzerine Böyle Düştü, System.String[]
–  Peru Hava Kuvvetleri'ne (FAP) ait bir eğitim uçağı, cadde üzerinde park etmiş bir aracın üzerine düştü.

Olay, Peru'nun başkenti Lima'da meydana geldi. Uçağın düştüğü caddedeki güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde,  Peru Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının, insanların yürüdüğü sırada caddeye park etmiş aracın üzerine düştüğü görülüyor. Düşerken, elektrik kablolarına da zarar veren uçağın pilotlarının yardımına, caddede yürümekte olan insanlar yetişiyor. Ardından görgü tanıklarından birinin kayda aldığı görüntüde ise olay sonrası bölgeye gelen acil durum ekiplerinin, uçağın pilotlarını düşen uçaktan çıkardığı görülüyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü; uçaktaki 2 pilotun da hafif yaralandığı ve uçağın düşüşü nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düşüş anı görüntüsü

-Olay sonrası uçağın görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

Lima, Güncel
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