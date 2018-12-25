Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi

Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi

15 dakika önce

Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi, System.String[]
Trablus'ta bulunan Libya  Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yerel basın saldırganların önce bomba yüklü bir aracı patlattığını, ardından 2 saldırganın bakanlık binasında kendini patlattığını; diğer saldırganın ise güvenlik kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini yazdı. 

Libya Herald gazetesi, bakanlık tarafından açıklama yapıldığını; açıklamada saldırganların dışında 3 çalışanın hayatını kaybettiğinin; 11 kişinin de yaralandığının duyurulduğunu yazdı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//// İLK HABERLE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

/// tv kaydı

Olay yerinden görüntüler

////Amatör kamera

saldırı sonrası kaydedilen görüntüler ve yangını söndürme çabaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:23 Kaynak: DHA

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