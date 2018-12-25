Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi
15 dakika önce
Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Trablus
'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı
binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Yerel basın saldırganların önce bomba yüklü bir aracı patlattığını, ardından 2 saldırganın bakanlık binasında kendini patlattığını; diğer saldırganın ise güvenlik kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini yazdı.
Libya Herald gazetesi, bakanlık tarafından açıklama yapıldığını; açıklamada saldırganların dışında 3 çalışanın hayatını kaybettiğinin; 11 kişinin de yaralandığının duyurulduğunu yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------
//// İLK HABERLE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
/// tv kaydı
Olay yerinden görüntüler
////Amatör kamera
saldırı sonrası kaydedilen görüntüler ve yangını söndürme çabaları
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:23 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Antalyaspor ile Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı
Emre Mor Kayıplarda
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak