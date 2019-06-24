DHA DIŞ - Pompeo, Cidde'de Kral Selman ile görüştü
1 saat önce
– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cidde'de kraliyet sarayında Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Cidde'de kraliyet sarayında Kral Selman
bin Abdulaziz ile görüştü.
Resmi Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Pompeo ve Kral Selman'ın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki kraliyet sarayında görüştüğü belirtildi.
Her iki taraftan birçok üst düzey yetkilinin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, uluslararası ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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