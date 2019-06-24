Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya: İran'a yönelik yaptırımlara karşı koyacağız
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Rusya: İran'a yönelik yaptırımlara karşı koyacağız

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlara, Rusya'nın karşı koymaya devam edeceğini söyledi.

DHA DIŞ- Rusya: İran'a yönelik yaptırımlara karşı koyacağız, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlara, Rusya'nın karşı koymaya devam edeceğini söyledi.
TASS'ta yer alan habere göre, Ryabkov, "Bu, ABD'nin koşulları dayatmak için uyguladığı saf bir dikte politikasıdır ve Rusya için kabul edilemez. Bu politikaya uluslararası kamuoyu ile beraber karşı koymaya devam edeceğiz" dedi.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
bakan, ABD, iran, rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası Trump'ın İran tehdidi blöf çıktı İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya: İran'a yönelik yaptırımlara karşı koyacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]