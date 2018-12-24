Dha İstanbul - Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi (1)
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Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAŞarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:50 Kaynak: DHA
Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
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