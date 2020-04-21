DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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6 saat önce

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 140'A YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti.

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 140'A YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak açıklandı.

'EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Dün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" mesajını paylaştı.

Haber-Kamera: ANKARA,

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ÇELİKHAN'DA 1 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.

Kaya Mahallesi'nde oturan A.S., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs belirtileri fark edilen A.S., yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman'da yapılan covid-19 testi pozitif çıkan A.S., tedaviye alınırken, Çelikhan Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Kaya Mahallesi'nde 14 gün süre ile karantinaya uygulaması başlattı. Karantina kararının ardından jandarma ekiplerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çelikhan Devlet Hastanesi

- Jandarma ve Emniyet ekipleri

Sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ, ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, Gülçınar ailesinden 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Aile üyelerinden 12'si Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aile üyelerinden 10'u, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edilirken, aynı hastanede yatan 2 aile üyesi ile başka bir hastanede yatan 1 aile üyesinin, tedavileri ise devam ediyor. İstanbul'dan gelen ve ailesine virüsün bulaştığı öne sürülen baba Bahattin Gülçınar'ın ise daha önce taburcu olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Van'a seyahat eden Bahattin Gülçınar, Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında takip edilen Bahattin Gülçınar'ın, koronavirüs pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, filyasyon çalışmaları kapsamında ailenin diğer fertlerine de tarama yaptı. Yapılan testlerde aynı aileden 13 kişinin daha koronavirüs pozitif olduğu öğrenildi. Aileden 12 kişi, 9 Nisan günü Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Bahattin Gülçınar dahil 2 kişi, kentteki başka bir hastaneye yönlendirildi. Ailede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Bahattin Gülçınar, tedavisinin ardından geçen günlerde taburcu edildi. Erciş'te tedavi gören aynı aileden 10 kişi de dün tedavilerinin ardından alkışlarla eve gönderildi. Erciş'te 2 ve Van'da 1 aile üyesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'İSTANBUL'DAN GELEN BABAMDAN BULAŞTI'

Taburcu olan Adem Gülçınar, koronavirnüsün İstanbul'dan gelen babasından kendilerine bulaştığını belirterek, "11 gündür hastanede tedavi görüyoruz. Annem, babam, kardeşlerim, eşim ve çocuklarım hepimiz, aynı aileden gelip burada tedavi olduk. Hastane günlerimiz çok zor geçti. Herkes evde kalsın, evden çıkmasın. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler" dedi.

'2 ÇOCUK DA POZİTİF ÇIKTI'

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 10 kişinin taburcu edildiğini söyledi. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Bu 10 hastamız da aynı aileden, akraba olan kişiler. Bunlar koronavirüs olan hastalarımızdı. Yatışlarının 11'inci gününde tedavi ettik. Aralarında biri 2, biri de 12 yaşında olan çocuklar da vardı, hepsi iyileşti. Van'da sağlık sıkıntımız yok. En iyi şekilde çalışmalarımız yapıyoruz. Tüm sağlık personelimiz özveri ile çalışıyor ve başhekim başta olmak üzere, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Suat Altın da "Dün aynı aileden 10 kişiyi taburcu ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu aileden 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. 12'si bizde tedavi görüyordu. Test sonuçlarının negatif gelmesi üzerine 10 kişiyi taburcu ettik, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor. Çalışan bütün sağlık personelime teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık çalışanları, koronavirüsü yenip taburcu olan 2 çocuğa da oyuncak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taburc olan hastaların hastaneden çıkışı

-Sağlık çalışanlarının çiçek vererek alkışlaması

-Taburcu olan hastalarla röportaj

-Sağlık Müdürü Doç.Dr Mahmut Sünnetçioğlu ile röportaj

-Hastane Başhekimi Dr. Suat Altın ile röportaj

-Çocuklara oyuncak hediye edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),

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KORONAVİRÜSTEN KURTULAN 20'NCİ HASTA DA TABURCU EDİLDİ

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 25 yaşındaki vatandaş, sağlığına kavuşunca alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve testler sonucunda koronavirüs bulgularına rastlanarak tedaviye alınan 25 yaşındaki hasta, 10 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlı desteğiyle taburcu oldu. Taburcu olurken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden adı açıklanmayan vatandaş, "10 gün süren ve benim için de zor bir tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oluyorum. 14 günlük karantina sürecimi de sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra inşallah plazma bağışçısı olarak başka hastalara destek olmak istiyorum" dedi.

Taburcu edilen genç hasta ambulansa alınarak 14 gün boyunca karantinada kalacağı adrese sağlık çalışanları eşliğinde götürüldü. Afyonkarahisar'da böylelikle tedavi sürecini tamamlayarak taburcu olan hasta sayısının da 20'ye yükseldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden detaylar

Hastanın sağlık ekipleri ile birlikte hastaneden çıkışı

Sağlık çalışanlarının alkışla uğurlaması

Hastanın sağlık çalışanlarına teşekkür anı

Hastayı ikametine götürecek ambulansın geliş ve gidişinden detaylar

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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KORONAVİRÜSÜ YENEN 4 HASTA, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

BURDUR'da, koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 4 kişi, hastanede alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüse yakalanan ve Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 hasta ile Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen 1 kişi, tedavilerinin tamamlanması sonrası, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Burdur Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "47 yaşındaki erkek hasta 05.04.2020 tarihinde, 45 yaşındaki kadın hasta 10.04.2020 tarihinde ve 19 yaşındaki erkek hasta 14.04.2020 tarihinde Burdur Devlet Hastanesi'ne koronavirüs (Covid-19) tanısı ile tedavi altına alınarak, yapılan tedavilerinin ardından iyileşerek 17.04.2020 tarihinde şifa ile taburcu edilmişlerdir. 04.04.2020 tarihinde Bucak Devlet Hastanesi'ne koronavirüs (Covid-19) tanısı ile yatırılarak tedavi edilen 61 yaşındaki kadın hasta iyileşmesinin ardından 14.04.2020 tarihinde taburcu edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taburcu olan hastaların görüntüsü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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MUŞ'TA COVİD-19 TEDAVİSİ TAMAMLANAN 11 KİŞİ ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Muş Devlet Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz gün sağlıklarına kavuşan dört hastasının ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha dün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Anne ve babası Covid-19 hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, "Annem ve babam üç aydır İstanbul'daydılar. Üç haftadır da Muş'a geldiler ve iki hafta boyunca hastalandılar. 7 gün öncesinde hastaneye getirdik. Annem ve babam ikisi de aynı hastalıkta, babam dün taburcu oldu. Annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, "Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaların içeriden çıkışından detay

-Hastaların alkışlar eşliğinde hastaneden ayrılmasından detay

-Hastaların yaşadığı sevinç ve mutluluktan detay

-Hasta yakını Muhammed Aykut  Röp.

-Hasta Mehmet Şerif Aykut Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ

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TEDAVİSİ TAMAMLANAN KARI-KOCA, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

18 Mart günü Müfit Ekinci, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle HKMÜ Araştırma Hastanesi izole polikliniğine gelerek müracaatta bulundu. Bundan 4 gün sonra Müfit Ekinci'nin eşi Ayhan Ekinci de aynı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastaneye yatışı yapılan Ekinci çiftinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ekinci çifti, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla koronavirüsü yenerek, dün kendisini tedavi eden hastane personelinin akışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneye ölü geldiğini, ancak sağ olarak çıktığını söyleyen Müfit Ekinci, tedavilerini yapan ve kendilerini uğurlamaya gelen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:31 Kaynak: DHA

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