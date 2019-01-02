Dha Yurt Bülteni -10

10Kilis'ten askeri sevkiyat sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti.

DHA YURT BÜLTENİ -10



Kilis'ten askeri sevkiyat sürüyor



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Hatay'dan yola çıkarılan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.



Hatay'dan yola çıkarılan çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçen konvoy, Menbiç bölgesine doğru hareket etti.



Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatları devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Askeri konvoyun gelişi



Konvoyun geçişi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -



=====================



Suriye sınırına askeri sevkiyat



Suriye sınırındaki birliklere takviye için Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru yola çıkarıldı.



Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı. Yol üzerinde tesiste bir süre mola veren askeri personel, daha sonra Mardin- Şırnak güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Kara yolu



Askeri araçların konvoy halinde gelmesi



Polis ekiplerinin eskortluk yapması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



====================



Komşu çocuğuna cinsel istismara 100 yıl hapis



Antalya'da, çocuklarına bakıcılık yapan komşusunun kızı K.D.'yi (16), "Kuzeninle sevgili olduğunuzu biliyorum, annene söylerim" diye tehdit edip, 2 yıl boyunca farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunan T.D. (40), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' ve 'müstehcenlik' suçlarından toplam 100 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.



Antalya'da, 2015 yılında eşi çalışan, kendisi işsiz olan T.D.'nin çocuğuna, komşusunun kızı K.D. bakmaya başladı. T.D., eve erken döndüğü günlerde, o dönem 13 yaşındaki çocuğu, "Senin kuzeninle çıktığını biliyorum. Sevgili olmuşsunuz. Bunu annene söylerim" diyerek tehdit edip, taciz etmeye başladı. Çocuğa 2 yıl boyunca farklı tarih ve yerlerde cinsel istismarda bulunan T.D., zaman zaman bu anları görüntüledi ve tehdit unsuru olarak kullandı. Tehditlere dayanamayan çocuk, geçen yıl durumu annesi H.C.'ye anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan çocuk, kendisine T.D.'nin gönderdiği tehdit mesajlarını da polise verdi.



ANNE VE KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



Gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. T.D.'nin yargılanmasına Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başlanırken, K.D. ve annesi bu sırada şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.



1,5 YILDA KARARA BAĞLANDI



Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıl süren dava karara bağlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, sanığın, mağdur çocuğa 2 yıl boyunca şantaj ve tehditle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğini, eylemleri sırasında çocuğu farklı yerlere götürerek hürriyetini kısıtladığını belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.



100 YIL 15 GÜN HAPİS



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, T.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu'nu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 13 yıl 6 ay, 'şantaj' suçundan 3 yıl, 'müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'müstehcenlik' suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Toplam 100 yıl 15 gün hapse ve 44 bin TL adli para cezasına mahkum edilen T.D.'ye, iyi hal indirimi uygulanmadı.



Görüntü Dökümü



----------



-Antalya Adalet Sarayı (ARŞİV)



-T. D.'nin fotoğrafı



Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -



=====================



Eksi 22 derecede Nemrut Dağı'na tırmandılar



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dağcı grubu sıfırın altında 22 derecede, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na tırmandı. Dağcılar, kar altında kalan dev heykelleri görüntüledi.



Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe ile dağcılar Hakan Sapdüzen, Necmettin Nur, Mehmet Ali Yılmaz, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na sıfırın altında 22 derecede tırmanış gerçekleştirdi. Geçen Cumartesi dağcılar 9 kilometre yürüyerek Nemrut Dağı yamacına gidip, kamp yaptı. Dağcılar daha sonra 2 gün ve 9 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.



BİR DAĞCININ AYAĞI BURKULDU



Yoğun kar yağışına rağmen ulaştıkları Nemrut Dağı'nın zirvesinde eşsiz manzara ile karşılaştıklarını ve kar altında kalan devasa heykelleri fotoğrafladıklarını aktaran Mehmet Küçükkelepçe, tırmanış hakkında bilgiler vererek şunları dedi:



"Cumartesi ayın 26'sında, gündüz saat 12.00'de Adıyaman'dan çıktık. Saat 01.30 gibi Nemrut eteklerinde olan Horik köyüne ulaşarak arabamızı park ettik. Ondan sonra zaten karlıydı, arabayla gidilecek gibi değildi. Nemrut Dağı'na 9 kilometre vardı. Cumartesi günü yürüyüşümüzü yaptık. 5 saat yürüdükten sonra hava karardı. Nemrut'un eteklerinde bir yerde o gece kamp yaptık. Gece bayağı bir soğuktu, sabah kalktığımızda tipinin müthiş etkisi vardı, 2 metre önümüzü göremiyorduk. Ondan sonra arkadaşlarla beraber zirveye tırmandık, 4 saatte zirve yaptık. Zirveye çıktığımız zaman tabii batı terasına çıktık, orada heykelleri gördük. Heykeller de belli belirsizdi. Orada bir iki fotoğraf aldıktan sonra geri inişe geçtik. İnişte, kar oyukları dediğimiz şeyler var, büyük kayaların arasında karla kaplanmış, göremiyorsun, bir arkadaşımız 2 metrelik kar çukuruna düştü, ayağı burkuldu. Tabii bizim de yardımımızla 6-7 saatte inebildik. Telefon çektiği yerde UMKE'yi aradık. UMKE ise 3-4 saat sonra bize ulaştı. Zaten o köye yakın arabayı park ettiğimiz köye yakındı. 300-400 metre UMKE ekipleri ancak oraya çıkabilmişlerdi. Orada biz yaralımızı teslim ettik, ondan sonra kendimiz Pazar akşamı Adıyaman'a geri döndük. Zirve çok zorluydu, büyük bir fırtına vardı, videolar çekmiştik. Dehşet bir fırtına vardı, 2 metre önünü göremiyordun. Tabii biz bunu sevdiğimiz için yapıyorduk, şikayet anlamında söylemiyoruz, zorlu olursa biz daha çok seviyoruz. Bizim buraya 7'nci çıkışımız."



Nemrut Dağı'na tırmanışın doyumsuz olduğunu belirten dağcı Hakan Sapdüzen ise "Zirvede 2,5 metre rahat kar vardı. Heykeller gözükmüyor. Kardan ziyade müthiş bir tipi vardı ve eksi 22-23 derece soğuk. Ayak parmaklarımızı, el parmaklarımızı hissetmiyorduk. Bu anlamda kar doyumsuz lezzetliydi" diye konuştu.



Karda düşen ve ayağı şişen Mehmet Ali Yılmaz da arkadaşlarının desteği ile zirveden inerek kendisini bekleyen UMKE ve jandarma eşliğinde hastaneye gittiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Genel ve detay görüntü



-Dağcıların karlı yolda yürümesi



-Dağcıların yürüyüşünden yakın görüntü



-Dağcıların nemrutun zirvesine çıkması



-Dağcıların heykel önündeki görüntüsü



-Dağcıların kamp kurması



-Dağcıların kamp kurdukları yere gelmesi



-Dağcıların çadırın içerisinde yemek yemesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 970 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



==================



Varto'da kar nakli



Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.



Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları sonunda tüm anayollar ve sokaklar kardan temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen dün yağan kar yağışının hemen ardından anayolları ve sokakları açtıklarını belirtti. Işık, "İlçe merkezinde toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 İş makinesi ve 8 elemanla gün boyu yani 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda ilçenin bazı yerlerine topladığımız karları ilçe dışına nakil ediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz her hangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-Karların kamyona doldurulması



-Işık'ın açıklanması



-İlçe merkezi



SÜRE: 182 boyut: MB 04 dk 57 sn



Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,(DHA )

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu

Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor

Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek