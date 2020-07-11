DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Otelde eşini ve kayınvalidesini öldürdü (YENİDEN)

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, İsmail K. boşanmak üzere olduğu eşi Gülsüm Zeynep Karapekmez'i (40) ve kayınvalidesi Melahat Ünlütürk'ü (70) termal otelin odasında tabanca ile ateş ederek öldürdü. Polis ve jandarma olayın ardından kaçan İsmail K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal otelde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde oda temizliğine gelen görevliler anne ve kızını kanlar içerisinde buldu. Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi anne ve kızının öldüğünü belirledi. Polis, Gülsüm Zeynep Karapekmez ile annesi Melahat Ünlütürk'ün ölümü üzerine inceleme başlattı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından tabanca ile ateş edilerek öldürülen anne ve kızının cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Gülsüm Zeynep Karapekmez'in boşanmak üzere olan eşi İsmail K.'nın otele geldiği, gece saatlerinde eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü belirlendi. İsmail K.'nın olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri, İsmail K.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, yollarda uygulama yaptı.

İsmail K.'nın adam öldürme ve yaralama suçlarından 20 suç kaydının olduğu belirtilirken, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.